Wall Street prolonga as perdas da última sessão, enquanto persistem os medos em torno da guerra comercial. Com a Huawei na “lista negra” das exportações dos EUA e outras empresas chinesas na mira para sanções semelhantes, os investidores estão preocupados com a retaliação da China. Os índices registam quedas próximas de 1% no arranque desta sessão.

O Nasdaq é dos índices mais penalizados com estas restrições, que são impostas sobre empresas tecnológicas. Recua 1,14% para os 7.662,87 pontos, com cotadas como a Apple a cair 1,54% para os 179,96 dólares. A Alphabet, dona da Google, e a Amazon não escapam. Descem 0,68% e 1,12%, respetivamente.

“Isto já evoluiu para uma guerra comercial mais ampla. Inicialmente, tratavam-se de tarifas e retaliações, agora estamos a falar sobre banir empresas e as perspetivas a curto prazo não parecem muito favoráveis”, aponta Scott Brown, economista-chefe da Raymond James, à Reuters (acesso livre).

As cotadas mais expostas às tensões comerciais registam também quedas, desempenhos que pressionam os índices. A Boeing, uma das maiores exportadoras dos Estados Unidos, recua 2,56% para os 343,66 dólares, e a multinacional Caterpillar desliza 1,17% para os 122,12 dólares.

Perante estas incertezas, o industrial Dow Jones derrapa 0,96% para os 25.530,24 pontos, enquanto o S&P 500 cai 0,86% para os 2.831,61 pontos.