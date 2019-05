Guerra comercial continua a preocupar. Wall Street afunda

Os principais índices norte-americanos encerraram em queda, naquela que representa a primeira sessão da semana após um fim de semana prolongado. A prejudicar Wall Street estiveram as tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo, com investidores preocupados. A impedir quedas mais expressivas estiveram algumas cotadas do setor tecnológico.

O índice de referência, S&P 500, desvalorizou 0,82% para 2.802,88 pontos, acompanhado pelo industrial Dow Jones que perdeu 0,93% para 25.348,10 pontos. Pelo mesmo caminho foi o tecnológico Nasdaq que caiu 0,39% para 7.607,35 pontos.

Os investidores continuam apreensivos com as tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos, principalmente depois de Donald Trump ter dito esta segunda-feira que um acordo entre os dois países está mais longe de ser alcançado.

“Não há muitas notícias nem muitas esperanças relativamente às conversações entre os EUA e a China neste momento, mas também o cenário não está a piorar”, diz Rob Haworth, estrategista sénior de investimentos da US Bank Wealth, citado pela Reuters (conteúdo em inglês).

O setor tecnológico, que está entre os setores com os piores desempenho deste mês, não registou quedas tão fortes esta sessão. Nas ações, o destaque foram os títulos da Amazon, que subiram 0,72% e os da Netflix, que somaram 0,11%.