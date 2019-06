Hill + Knowlton eleita Melhor Agência de Comunicação

A Hill + Knowlton Strategies venceu o prémio de melhor Agência de Comunicação, nos “Prémios Marketeer 2019”. Estes prémios, contaram com votação online de vários milhares de profissionais ligados à Comunicação e Marcas.



Para o CEO da H+K Strategies Portugal, Francisco Teixeira, “este prémio é o reconhecimento da qualidade dos nossos clientes, porque não existem agências vencedoras sem clientes vencedores. É também o reconhecimento do nosso talento e dos nossos parceiros, onde se destacam, naturalmente, as restantes empresas do Grupo WPP”.