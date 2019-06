O presidente da Renault, Jean-Dominique Senard, foi apoiado pelos acionistas esta quarta-feira, que ratificaram por esmagadora maioria a sua entrada no conselho de administração do construtor automóvel francês.

A ratificação foi feita com 90,88% dos votos, numa altura em que Senard se viu confrontado com o fracasso do processo de fusão com a Fiat Chrysler.

Senard substituiu em fevereiro Carlos Ghosn, que enfrenta várias acusações no Japão.

Perante os acionistas reunidos em assembleia-geral, Senard disse que o sucesso da Renault depende “do êxito da sua aliança com a Nissan e a Mitsubishi”.