Portugal produziu 32.311 veículos automóveis em maio, o que representou um crescimento de 12,6% face ao mesmo mês do ano passado, com a quase totalidade da produção a ter como destino mercados internacionais, segundo a associação que representa o setor.

Saíram das fábricas portuguesas 26.844 veículos ligeiros de passageiros, onde se observou um aumento da produção na ordem dos 15,6%. Já a produção de comerciais ligeiros ascendeu a 4.749 unidades, no que se traduziu num decréscimo de 6,7% face a maio de 2018. Por seu turno, foram produzidos 718 veículos pesados no mês passado, mais 60% face ao período homólogo.

Os dados foram revelados esta quarta-feira pela Associação do Comércio Automóvel em Portugal (ACAP).

Em termos acumulados, a produção automóvel em Portugal está a crescer quase 23% desde o início do ano, totalizando já as 155.684 unidades fabricadas.

“A informação estatística relativa ao ano de 2019 confirma a importância que as exportações representam para o setor automóvel já que 97,5% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que, sublinhe-se, contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa”, refere a ACAP em comunicado.

“A Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional – com 98,1% – com a Alemanha (23,7%), Itália (15,5%), França (13,8%) e Espanha (10,9%) no topo do ranking”, acrescenta a associação. Já os veículos pesados têm sobretudo como destino a América.