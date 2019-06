Mercado automóvel cai 3% em maio para 26.659 veículos

O mercado automóvel caiu 3% em maio passado face ao mesmo mês do ano anterior, atingindo os 26.659 veículos matriculados, de acordo com dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), divulgados esta segunda-feira.

“Em maio de 2019 foram matriculados, pelos representantes legais de marca a operar em Portugal, 26.659 veículos automóveis, ou seja, menos 3% do que em igual mês do ano anterior”, disse o organismo, em comunicado. Já no período de janeiro a maio de 2019 “foram colocados em circulação 120.945 novos veículos, o que representou uma diminuição homóloga de 3,6%”.

A queda mais significativa registou-se no mercado de ligeiros de passageiros, em que foram matriculados 22.724 automóveis, menos 3,9% do que no mês homólogo.

Já nos cinco primeiros meses de 2019, foram matriculados 103.290 veículos ligeiros de passageiros, o que representa uma descida de 4,7% em relação ao período homólogo de 2018. O mercado de ligeiros de mercadorias caiu em maio 0,7% em termos homólogos, registando 3.469 unidades matriculadas, e nos primeiros cinco meses do ano, este segmento atingiu as 15.349, uma subida de 1,7% em relação a igual período de 2018.

No caso dos veículos pesados, que engloba os de passageiros e os de mercadorias, em maio houve um “aumento de 32% em relação ao mês homólogo do ano anterior, tendo sido comercializados 466 veículos desta categoria”, segundo a ACAP. Entre janeiro e maio, o mercado de pesados contabilizou 2.306 unidades, valor superior em 13,9% face ao período homólogo de 2018.