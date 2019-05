A produção de automóveis continua a acelerar e, em abril, subiu 12%, de acordo com os dados da Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP). Neste mês foram produzidos mais de 28 mil automóveis, com destaque para os ligeiros de passageiros. A evitar um melhor desempenho estiveram os veículos pesados que caíram 14%.

Em abril foram produzidos 28.602 automóveis no país, um número que subiu 12,1% face ao mesmo mês do ano passado. Esta subida continua a tendência que se tem verificado nos últimos meses, depois de o setor ter valorizado de mais de 30% no primeiro trimestre do ano.

Em termos acumulados, entre janeiro e abril, saíram das fábricas instaladas no país 123.073 automóveis, mais 25,8% do que no período homólogo. “A informação estatística relativa ao ano de 2019 confirma a importância que as exportações representam para o setor automóvel já que 97,4% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que, sublinhe-se, contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa”, refere a ACAP, em comunicado.

A contribuir para este desempenho estiveram, sobretudo, os ligeiros de passageiros com uma subida de 13,5% de automóveis produzidos face a abril do ano passado, totalizando 23.506 automóveis. No lado oposto estiveram os veículos pesados com uma queda de 14,1% para um total de 396.

A justificar este aumento na produção está a Autoeuropa, que tem nos planos um investimento de 110 milhões de euros na fábrica de Palmela para este ano, com o objetivo de aumentar a capacidade de produção do T-Roc que está a ter grande aceitação no mercado, bem como de algumas peças como para-lamas.

Produção de automóveis em abril

A Europa continua a liderar nos mercados de exportações dos veículos fabricados no país, com um peso de 98,2%. Neste continente, é a Alemanha quem lidera ao receber 22,6% dos automóveis exportados de Portugal, seguida da Itália (15,9%), França (13,8%) e Espanha (11,2%).

Ainda em abril foram montados 298 veículos, um valor que, em termos acumulados (de janeiro a abril) aumenta para 1.371. Deste total, 95,6% foram exportados, a maior parte para a América (89,7%).