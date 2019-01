O ano que passou foi um ano de recordes na produção automóvel. No total, foram 294 mil unidades produzidas em Portugal, no que foi uma subida de 67,7% em relação ao ano anterior, de acordo com os dados da Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP).

A Autoeuropa contribuiu largamente para estes resultados, já que em 2018 saíram da fábrica de Palmela 224 mil veículos, de acordo com o Público (acesso livre). O T-Roc é um dos destaques da fábrica, que tem a produção exclusiva do modelo para o mercado europeu. A meta da fábrica para 2018 era até superior, de 240 mil carros, mas não foi atingida devido às paragens realizadas.

Daqueles produzidos em terreno nacional, a maior parte são ligeiros de passageiros, quase 235 mil carros. Este valor representa um crescimento de 85,2% face a 2017. Já nos veículos pesados verificou-se uma queda homóloga na produção, de aproximadamente 15%.

“Em 2018 foram vendidos em Portugal 273.213 veículos automóveis, alguns dos quais produzidos em Portugal, pelo que a produção atingida neste ano superou as vendas em 21.153 unidades”, aponta a ACAP. As vendas de carros sobem há seis anos, e as marcas que se encontram no pódio das mais vendidas são a Renault, a Peugeot e a Mercedes.

A exportação tem um grande peso na produção em Portugal. A larga maioria dos veículos que saíram das fábricas portuguesas, 97%, teve como destino o mercado externo, nomeadamente a Europa. Foi para a Alemanha que foram mais de um quinto dos carros produzidos, seguindo-se a França, que recebeu cerca de 15% dos veículos. Muitos dos carros seguiram também para Itália e Reino Unido.

(Notícia atualizada às 18h06)