Autoeuropa falha meta de 240 mil carros em 2018

As várias paragens da fábrica da Autoeuropa que se verificaram ao longo do ano deverão impedir que a Autoeuropa consiga cumprir com a sua meta de produção prevista para este ano. O objetivo da fábrica do grupo da Volkswagen passava por produzir 240 mil veículos em 2018, sendo que face ao nível de produção registado até agora dificilmente permite atingir esse valor, avança o Jornal de Negócios (acesso pago).

O jorna adianta que, até ao final de novembro, saíram da fábrica de Palmela 205.460 veículos, citando números disponibilizados pela Acap (Associação Automóvel de Portugal). Tal significa que teriam de ser produzidos em dezembro 35 mil veículos para conseguir cumprir com a meta anual. Contudo, tendo em conta os dias de paragens previstos decorrer neste mês, tal não será possível.

Neste mês de dezembro, vão ser várias as paragens da unidade de Palmela. Primeiro houve uma suspensão de dois turnos no domingo, dia 9 de dezembro, sendo que ainda está prevista a suspensão do turno da tarde de 22 dezembro e a paragem entre o dia 23 de dezembro e 3 de janeiro. De acordo com cálculos do Jornal de Negócios, em resultado dessas paragens a totalidade dos carros a saírem de Palmela não chegará aos 20 mil.