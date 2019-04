A produção automóvel em Portugal continua a acelerar. No mês de março foram produzidos mais de 31 mil veículos, numa subida de 37% em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP). Um crescimento à boleia dos ligeiros de passageiros, nomeadamente a produção do T-Roc, na Autoeuropa, que aumentaram 39,5%.

Foram produzidas 25.885 unidades de ligeiros de passageiros em março. A fábrica de Palmela foi responsável por 23.847 destes, e também registou uma subida na produção, de cerca de 40% face ao mesmo período do ano anterior. A Autoeuropa tem nos planos um investimento de 110 milhões de euros na fábrica de Palmela neste ano, com o objetivo de aumentar a capacidade de produção do T-Roc que está a ter grande aceitação no mercado, bem como de outras partes.

O arranque do ano mostra-se positivo para a indústria, com o primeiro trimestre de 2019 a registar um crescimento homólogo de 30,6%. Desde o início deste ano até ao fim de março produziram-se em solo nacional 94.471 veículos automóveis, o que compara com 72.348 unidades no primeiro trimestre de 2018.

A exportação mantém-se o motor desta produção, sendo que 97,4% dos veículos são para o mercado externo. Os automóveis que saem das fábricas portuguesas têm como destino principal a Europa. Neste continente, é a Alemanha que recebe mais veículos produzidos em solo nacional, sendo responsável por 22% das exportações. Seguem-se a Itália, França e Espanha como os principais clientes.

(Notícia atualizada às 16h15)