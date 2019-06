ALD Automative compra negócio de aluguer de frotas do BBVA

A ALD Automotive, uma empresa do grupo financeiro francês Société Générale, notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) da compra do controlo exclusivo do negócio de aluguer de frotas da BBVA Automercantil, do grupo Banco Bilbao Vizcaya.

A operação de concentração foi notificada no início da semana passada, segundo o aviso publicado esta terça-feira no site AdC.

A ALD Automotive – Sociedade Geral de Comércio e Aluguer de Bens, sediada em Portugal, é integralmente detida pela ALD International e integrada no Grupo Société Générale, grupo financeiro francês, com presença internacional, que se dedica a oferecer consultoria e serviços a particulares e a empresas no setor financeiro.

A empresa comprada, a BBVA Automercantil, Comércio e Aluguer de Veículos Automóveis, também sediada em Portugal, está integrada no Grupo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que tem atividade no ramo do aluguer operacional, incluindo a atividade de gestão de frotas.