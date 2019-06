Durante o mês de junho as ruas de Lisboa enchem-se de pessoas para celebrar os santos populares. As multidões podem afugentar os que não são fãs de arraiais, mas não é obrigatório ficar em casa. Estas são cinco sugestões de atividades para fugir à confusão.

É a maior edição de sempre da Feira do Livro de Lisboa. Esta é a 89.ª edição. Até dia 16 de junho, o Parque Eduardo VII enche-se de literatura e a entrada é livre. Há 328 stands, mais 32 do que no ano anterior, e 25 novos participantes. Entre as principais atrações do evento estão claramente os descontos praticados face ao preço de capa, as apresentações de livros, sessões de autógrafos e ainda showcookings. Nesta edição até o ministro das Finanças passou por lá e aproveitou para responder a Rui Rio sobre “a crise do regime”.

As ruínas do Convento do Carmo vão mostrar a história de Portugal nas suas paredes. O espetáculo multimédia consiste numa projeção a 360 graus, com música e dança, que tornam o espaço numa tela tridimensional. Esta máquina do tempo é executada pelo ateliê OCUBO.

Há sessões até 17 de julho, de segunda a sábado, às 21h30 e 22h45. Os bilhetes custam 15 euros por pessoa, mas há preços especiais para crianças e famílias.

” /]

O CineConchas está inserido no programa de festas de Lisboa, mas está fora dos arraiais. Durante três semanas, o jardim da Quinta das Conchas transforma-se numa gigantesca sala de cinema ao ar livre. Esta 12.ª edição realiza-se de 27 a 29 de junho e de 4 a 13 de julho, a partir das 21h45. O calendário é extenso e o leque de filmes variado.

Para quem gosta de fazer da rua a sua sala de cinema, existe também o Cine Society. A edição de 2019 leva filmes de culto e comerciais às conhecidas esplanadas de Lisboa e Cascais. Os bilhetes estão entre os 12 euros — que inclui auscultadores, manta e pipocas — e os 48 euros, que permitem reservar um sofá para cinco pessoas.

A peça de teatro de Dennis Kelly, encenada e traduzida por Tiago Guedes, vai estar em cena até dia 28 de junho no Teatro Nacional D. Maria II. O protagonista da história é interpretado pelo humorista Bruno Nogueira. Os espetáculos são de quarta a domingo e o preço dos bilhetes varia entre os nove e os 16 euros.

A 13.ª edição do Out Jazz já começou em maio, mas prolonga-se durante todo o verão, por toda a cidade. Os domingos de junho levam o jazz, soul, funk e hip-hop aos jardins do Campo Grande. O programa é vasto e diferenciado, com entrada livre e atividades a partir das 17h00.