Custos com cibersegurança aumentam 20%

Os custos com segurança cibernética aumentaram significativamente em relação ao ano anterior, com as despesas totais das 5.400 organizações interpeladas no relatório Hiscox’s 2019 Cyber Readiness a alcançar 7,9 mil milhões de dólares, um acréscimo de 20%.

O número é divulgado no boletim da Federação Global de Associações de Seguros (GFIA, na sigla em inglês). A GFIA é uma associação sem fins lucrativos criada para representar as associações de seguros nacionais e regionais que reflectem os interesses gerais das empresas de seguro de Vida, Saúde, Seguros Gerais e Resseguro. A instituição tem como objetivo fazer representar o mercado segurador mundial junto de governos nacionais, reguladores internacionais e outras entidades.

Como o ECO noticiou, no primeiro trimestre deste ano aumentaram tanto os ataques informáticos a clientes como o valor dos pedidos de resgate, de acordo com o relatório da seguradora especializada Beazley. A Beazley Breach Response (BBR) revela que os ataques de ‘ransomware’ a brokers aumentaram, nos três primeiros meses do ano, 105% relativamente a igual período de 2018. O ‘ransomware’ é um tipo de malware muito perigoso que infeta todo o computador, impedindo o utilizador de aceder aos dados e ficheiros pessoais. É-lhe exigido o pagamento de um resgate, feito através de cartão de crédito ou mesmo de criptomoedas, para voltar a ter controlo sobre o seu computador.

André Azevedo, chief technology officer (CTO) da Microsoft Portugal, afirmou recentemente, durante o painel “Cibersegurança e Gestão de Risco Reputacional” da Advocatus Summit 2019, que as pequenas e médias empresas não são capazes de garantir a cibersegurança sozinhas. “É nesse sentido que dizemos que, neste momento, o tema da cibersegurança é tão complexo que não está ao alcance de uma pequena organização fazê-lo por si própria”.