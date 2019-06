ERV muda para ERGO

A companhia especialista em seguros de viagem ERV modificou a sua denominação comercial para ERGO Seguros de Viaje, uma nova marca com uma nova imagem corporativa, que faz parte do programa estratégico da ERGO, grupo segurador ao qual pertence a ERV.

A alteração, anunciada no site Turisver, responde ao programa estratégico do Grupo ERGO, que enfatiza a importância do segmento de negócio dos seguros de viagem. Neste sentido, todas as companhias de seguros de viagem internacionais foram renomeadas para ERGO Travel Insurance, nos seus respetivos idiomas.

Em Portugal, desde 1 de janeiro, a ERV é representada pela agência de subscrição Predictable, refletindo a partir de agora na sua oferta a alteração da imagem corporativa da sua representada ERGO Seguros de Viaje.

Ana Dueñas, diretora-geral da ERGO Seguros de Viaje em Espanha, explica que a mudança pressupõe “um passo muito importante dentro da estratégia internacional do Grupo ERGO”, sendo que “a nova marca tem como objetivo unificar a estratégia de todas as companhias que fazem parte do grupo, renovando e reforçando os recursos das distintas unidades, criando ainda maiores sinergias”.

A mudança de marca não pressupõe modificações na composição acionista da empresa, nem do serviço que a seguradora oferece aos clientes. “O nosso serviço, atenção e flexibilidade não serão alterados. Os nossos clientes apenas notarão que a nossa marca terá uma identidade renovada”, conclui Ana Dueñas.