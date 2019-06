Fidelidade, Médis e Multicare vencem prémios Marketeer

Fidelidade, Médis e Multicare foram as mais votadas das oito seguradoras que chegaram à lista de nomeados da 11.ª edição dos Prémios Marketeer.

A cerimónia deste ano dos Prémios Marketeer 2019 teve lugar no Convento do Beato, em Lisboa, no passado dia 30 de maio. Reuniu cerca de 1.200 pessoas para reconhecer o que de melhor se faz no mundo das marcas em Portugal.

José Manuel Cardoso, ex-CEO da Wavemaker, foi distinguido com o Prémio Carreira. O galardão referente ao Marketeer do Ano ficou nas mãos de Paulo Campos Costa, diretor global de Marca, Marketing e Comunicação do Grupo EDP.

Foram entregues este ano 37 prémios, sendo que 34 deles foram eleitos com a contribuição dos leitores da Marketeer e que os outros três foram atribuídos diretamente.