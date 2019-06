Quatro anos depois do arranque da sua primeira campanha para a presidência dos Estados Unidos, Donald Trump prepara-se para anunciar oficialmente a recandidatura. O líder norte-americano vai subir ao palco do Amway Center, em Orlando, na Florida, nesta terça-feira, para formalizar o início da campanha para as eleições presidenciais de novembro de 2020.

Trump mostra-se confiante, na sua conta oficial do Twitter, que o comício em Orlando deverá quebrar recordes de assistência, sendo que mais de cem mil pessoas já tinham pedido entradas para o pavilhão. O presidente norte-americano indicou ainda que a organização está a montar ecrãs gigantes no exterior.

Este evento chega numa altura em que as sondagens não são muito otimistas para Trump frente aos oponentes democratas. Na campanha do empresário estarão também a sentir-se tensões internas, depois de três especialistas em sondagens serem despedidos, de acordo com o The Washigton Post (acesso condicionado/conteúdo em inglês).

O democrata Joe Biden, que serviu como vice presidente de Barack Obama, afigura-se como um dos maiores adversários de Trump. Algumas das sondagens situam-no vários pontos acima do atual presidente norte-americano, em estados decisivos para as eleições nos Estados Unidos.