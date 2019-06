O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse esta quinta-feira que só decidirá sobre novas sanções tarifárias à China no final de junho, depois da cimeira do G20, no Japão, onde reunirá com o homólogo chinês, Xi Jinping.

O encontro entre Trump e Xi já tinha sido anunciado no início de maio, numa altura em que a guerra comercial entre os EUA e a China subia de tom, após o Presidente norte-americano ter anunciado o aumento de taxas alfandegárias entre 10% e 25% sobre cerca de 300 milhões de euros de produtos importados da China e de o Presidente chinês ter anunciado que responderia com idênticas sanções.

Nessa altura, Trump reconheceu que o encontro era de “grande importância” e voltou a recordar esta quinta-feira o compromisso, remetendo para a sua conclusão qualquer decisão sobre novas taxas alfandegárias. “Vou encontrar-me com o Presidente Xi e vamos ver o que acontece”, disse Donald Trump esta quinta-feira, em Caen, no norte de França, onde participou no segundo dia de comemorações do desembarque das tropas aliadas na Normandia, durante a II Guerra Mundial.

A decisão de Trump incidirá sobre pouco mais de 300 milhões de euros em importações de produtos chineses que ainda não foram afetados pelas sucessivas sanções tarifárias que têm sido impostas, na guerra comercial entre os dois países.

Donald Trump tem sido ambíguo relativamente à evolução das negociações para resolver o impasse comercial com a China, alternando entre declarações em que revela esperança numa solução rápida e afirmações de aumento de desconfiança sobre a postura da China.

Na cimeira do G20, que decorre na cidade japonesa de Osaka, nos dias 28 e 29 de junho, está marcada uma reunião bilateral entre Donald Trump e Xi Jinping, em que a questão da guerra comercial será tema central.