António Costa aproveitou o debate quinzenal desta quinta-feira para anunciar que o acordo relativamente à aquisição, pelo Estado, da totalidade do capital do SIRESP já está fechado, faltando apenas formalizar o acordo e um sim definitivo da casa mãe da Motorola em relação a dois pontos específicos.

O debate ficou, no entanto, marcado pela insistência à esquerda — em especial do Bloco de Esquerda — no fim das PPP na saúde, que António Costa não assume, tentando antes centrar o debate na necessidade de garantir que o Serviço Nacional de Saúde é reforçado e é o principal fornecedor de serviços de saúde. O privado, só em caso de necessidade. O primeiro-ministro foi ainda questionado várias vezes sobre a falta de oferta nos transportes públicos, mas em resposta defendeu sempre que o investimento — tanto em transportes como nos recursos humanos — está a ser feito e que os casos recentes da CP e da Transtejo se devem um problema elétrico e a uma greve, ambos resolvidos e que não dependem do investimento do Governo.

