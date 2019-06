Rui Rio considera que desde que o Executivo de António Costa está em funções os serviços públicos registaram uma “degradação brutal”. À saída de um encontro com o Presidente da República, o dirigente social-democrata referiu como exemplos dessa debilitação dos serviços os atrasos na atribuição de pensões na Segurança Social e a crise dos transportes públicos.

“Os passes sociais são uma boa ideia transformada numa medida relativamente má”, sublinhou Rio, em declarações aos jornalistas transmitidas pela RTP3. Isto porque à boleia desses novos passes sociais — que implicaram a redução do preço dos transportes — tem sido registado um aumento significativo da procura pelo serviço, que não estavam preparados para tal. Em resultado, o Metro de Lisboa está a retirar os bancos com quatro lugares sentados de algumas carruagens para aumentar o espaço disponível nas composições e têm faltado barcos para fazer as ligações entre as margens lisboetas.

Face a esta crise dos transportes, Rui Rio frisa: “Baixaram os preços, mas não oferecem transportes como deve ser”. O social-democrata sublinha que o Governo tem vindo a “remediar” a situação, mas não tem tomado as medidas necessárias para a sua solução. “São medidas desgarradas, mesmo aquilo que são boas ideais são mal executadas e revertem em pior qualidade de vida para as pessoas”.

Esta quinta-feira é dia de debate quinzenal na Assembleia da República e o Bloco de Esquerda escolheu exatamente este tema dos transportes como tema para o debate. De notar que António Costa já admitiu que esta matéria será um dos pontos fortes do programa eleitoral socialista e Pedro Nuno Santos pediu “desculpa” aos utentes afetados por esta crise neste serviço.