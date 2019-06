A tarde num minuto

Marcelo Rebelo de Sousa diz que se “apressou” a promulgar o decreto que regula a execução do orçamento para que entre em vigor pelo menos antes da segunda metade do ano.

Só mais um dia além do prazo. É isso que o Governo vai dar aos professores para decidirem que modalidade adotar para recuperar os dois anos, nove meses e 18 dias descongelados.

O número de casas vendidas no primeiro trimestre aumentou 7,6%, mas está a desacelerar pelo terceiro trimestre consecutivo. Em termos de volume, ultrapassaram-se os seis mil milhões de euros.

Os emigrantes que voltem a Portugal vão receber até 6.500 euros do Estado por família, mas se perderem o emprego, no primeiro ano, terão de devolver grande parte desse apoio.

Elétrica mantém-se na liderança com uma quota de 80% dos clientes do mercado livre de eletricidade, mas já acumula quinze meses consecutivos de perda de quota. No gás, EDP perde de 2% de quota no ano.