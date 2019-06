ACB organiza mesa redonda sobre seguros

“Seguros e seguradoras, Novos desafios” é o título do workshop que a Associação Comercial de Braga (ACB) promove no próximo dia 9 de julho. O encontro realiza-se no âmbito das ACB Business Talks, sessões de capacitação que a ACB promove, em conjunto com as empresas.

Os novos modelos de negócio, as constantes mutações da vida quotidiana, os novos clientes globais e tecnológicos, o contexto estratégico empresarial, o surgimento da necessidade de criação de novas coberturas ou atualização das existentes, são alguns dos temas que irão ser debatidos nesta iniciativa.

O valor acrescentado do contrato de seguro, os ciber-riscos e a sua cobertura e os desafios futuros das seguradoras e da mediação serão questões abordadas pelo oradores.