‘Capacitadores’ ganham a ‘disruptivos’ nos seguros

Os ‘capacitadores’ estão a levar a palma aos ‘disruptivos’ na indústria seguradora, tradicionalmente conservadora e vagarosa nos seus movimentos de adaptação a mutações do mercado. Esta a conclusão de Mike Furlong, CEO da Indio Technologies, uma insurtech decidida a renovar o processo de comercialização e renovação do seguro.

A Indio Techologies, de S. Francisco, Estados Unidos, mira as seguradoras que dispõem de plataformas projetadas para digitalizar processos em papel, tornando mais fácil a ligação com os subscritores de seguro. A empresa conseguiu captar um financiamento de 200 milhões de dólares no mercado.

De acordo com Furlong, enquanto os disruptores jogam para perturbar ou substituir os tradicionais players do setor segurador, criando uma concorrência feroz num mercado que é já desafiante, os ‘capacitadores’ emergem com objetivos mais evolucionistas, procurando sensibilizar as agências e corretores para a necessidade de superar as barreiras da tecnologia. Conseguem assim elevar as suas ofertas ao trabalhar em parceria com eles e não contra eles.