França: Despesas com seguro de saúde abaixo da meta oficial

A despesa em seguros de saúde não progride tanto em França ao não progridem ao ritmo fixado na lei de financiamento da segurança social. O Tribunal de contas francês tornou pública as suas perspetivas sobre a situação financeira da segurança social em 2018 e considera que a redução do défice do sistema geral de segurança social do país é de natureza conjuntural.

O governo francês prometeu fazer regressar as contas da segurança social a terreno positivo ainda este ano.

De acordo com o documento do Tribunal de Contas francês, o défice agregado do regime geral e do fundo de solidariedade de velhice (FSV) aproxima-se do equilíbrio, registando-se um saldo negativo de 1,2 mil milhões de euros em 2018, após ter atingido menos 5,1 mil milhões de euros em 2017.

A taxa de crescimento de progressão do objetivo que a França fixou quanto às despesas em seguro de saúde mostrou-se inferior em 0,1 pontos ao previsto na lei de financiamento da segurança social. Entretanto, a despesa total cresceu mais rapidamente em 2018 do que em 2017 (acima de 2,4%, contra 2%), principalmente devido ao ritmo do crescimento do país.