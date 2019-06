BlockClaim consegue levantar mais 550 mil euros

A tecnológica britânica do setor segurador BlockClaim recebeu um novo financiamento de 500 mil libras (cerca de 550 mil euros) dos fundos de capital de risco que a apoiam, sobretudo o Amadeus Capital Partners e a empresa de software Pragmatica. O fundo Amadeus é conhecido por se centrar em áreas como a inteligência artificial, a cibersegurança e os cuidados de saúde.

A BlockClaim é uma empresa britânica especializada em tecnologia para o setor segurador que utiliza uma combinação da tecnologia ‘blockchain’ (a qual assenta a segurança na partilha em cadeia, sendo conhecida como um protocolo de segurança) e inteligência artificial (AI, ‘artificial intelligence’) para automatizar o processo de reclamações. O produto, de acordo com a BlockClaim, reduz o custo dos sinistros em 20% e torna mais rápido o processo de reclamação de indemnização. A tecnologia blockchain está muito associada à criação da Bitcoin, não permitindo falsificar um livro de registos, dada a existência de várias cópias.

A originalidade reivindicada pela BlockClaim assenta no facto de combinar o poder da inteligência artificial com a tecnologia ‘blockchain’, o que lhe permite, além de acelerar processos de reclamação de indemnizações de sinistros, detetar fraudes. Pode recorrer, por exemplo, a um módulo de inteligência artificial de reconhecimento de imagem para verificar se as imagens apresentadas em reclamações decorrentes da colisão de veículos descrevem com precisão os veículos danificados. O produto apresenta-se, inclusive, como uma solução ‘não intrusiva’ que aperfeiçoa os dados do cliente.

Esta combinação da ‘blockchain’ com a inteligência artificial inclui recursos como o rastreamento inteligente de declarações e a deteção de fraudes com ‘machine learning’.

Refira-se que a seguradora do Reino Unido Legal & General recorreu recentemente ao Amazon Managed Blockchain para criar um sistema ‘blockchain’ para a subscrição de sistemas corporativos de pensões. A Legal & Geral optou por usar uma solução ‘blockchain’ face à necessidade de um registo seguro de transações. Para Thomas Olunloyo, CEO do Legal & General Reinsurance, a solução “permite que dados e transações sejam assinados, registados e mantidos de forma permanente e segura durante a vigência dos contratos, que pode ir além de 50 anos.”

A BlockClaim nasceu em 2017 num concurso conceptual realizado pelo Imperial College de Londres. Desde então a sua equipa tem vindo a crescer, reunindo engenheiros de talento e especialistas em seguros. Conta com o suporte internacional de ‘hubs’ de inovação em seguros e é apoiado por fundos de investimento como o Amadeus’ Capital e Pragmatica.