MetLife: A “UBER” dos mediadores estará pronta em julho

A seguradora MetLife, com forte posição em seguros de vida e acidentes pessoais, revelou hoje que vai finalizar em julho o projeto pioneiro que recorre a tecnologias de geolocalização e de inteligência artificial para potenciar o marketing digital, acelerar o negócio e aumentar a geração de receitas da sua rede de agentes. Portugal será o local de teste a nível mundial.

Segundo a seguradora, com esta plataforma digital os agentes podem utilizar as suas próprias redes de contacto, nomeadamente as redes sociais, de uma forma simples e rápida. O objetivo é aumentar as oportunidades de negócio, tirando partido das novas tecnologias para aumentar o volume de vendas.

A nova ferramenta, que Nuno Costa, AVP e Head of Direct Marketing da MetLife na iberia, revelou vir a estar pronta já em julho, é uma plataforma omnicanal que gera leads de potenciais consumidores interessados a partir de canais digitais da seguradora e os direciona, através do código postal dos clientes e da geolocalização dos agentes de seguros, escolhendo o mediador mais adequado para contactar o cliente.

Por sua vez, a plataforma fornece ao agente a informação que o potencial cliente submeteu nos canais digitais, com o consentimento do próprio cliente, de modo a tornar mais eficiente e aumentar as taxas de sucesso do processo de concretização da venda. “É a UBER dos seguros”, sintetizou Nuno Costa reafirmando que na MetLife “não acreditamos que as máquinas vão substituir mediadores”.

Explicando a razão do lançamento desta plataforma em Portugal, Óscar Herencia, VP South of Europe & General Manager da MetLife na Iberia, afirmou “a rede de agentes portugueses da MetLife é reconhecida no grupo como um case study, sendo as suas boas práticas comerciais replicadas noutros mercados da Europa”. Após o teste em Portugal a plataforma será estendida à região europeia da MetLife.

O projeto resulta de uma parceria entre a MetLife e a Lucep, uma fintech de Singapura, e permite “melhorar a resposta dos agentes de seguros às mudanças nos hábitos de compra dos consumidores – cada vez mais digitais”, afirma a seguradora.

A parceria surgiu depois de a Lucep ter sido a startup vencedora da terceira edição do programa aberto de inovação global da MetLife, Collab 3.0 EMEA, criado pela LumenLab, que visa envolver a nível global as startups de insurtech, proporcionando-lhes uma oportunidade de expandir seus negócios.

A MetLife é uma seguradora global de seguros de vida, pensões, benefícios para funcionários e gestão de ativos. Com cerca de 100 milhões de clientes, opera em quase cinquenta países e mantém posições predominantes nos mercados dos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Médio Oriente.