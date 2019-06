A seguradora especializada Hiscox lançou a Cyber Exposure Calculator, uma calculadora de exposição cibernética desenvolvida para ajudar as empresas a estimar o possível impacto financeiro que poderão sofrer se forem vítimas de um ataque cibernético.

A ferramenta é gratuita e permite às empresas obter uma visão exclusiva da sua possível exposição cibernética e do valor dos dados que possuem ao simplesmente selecionar o país, setor e receita. Esta ferramenta também fornece insights sobre os tipos de ataques cibernéticos que as empresas podem enfrentar.

Laura Tavares, responsável pela subscrição de Riscos Cibernéticos da Innovarisk, empresa que representa a Hiscox em Portugal e que é também Lloyd’s Coverholder, adianta que “o lançamento desta calculadora vem ajudar o tecido empresarial a compreender e tomar consciência, de forma simples, interativa e com dados reais, de quais as principais implicações financeiras que se seguem a um ataque cibernético” acrescentando que “deve ser vista como um veículo de aprendizagem, um primeiro passo na mitigação de riscos em constante evolução como os cibernéticos.”

A Hiscox que tem mais de 3.300 funcionários em 14 países e Clientes em todo o mundo e está vocacionada para profissionais individuais e empresas, bem como para patrimónios elevados, trabalhou com várias consultoras para desenvolver a calculadora de exposição cibernética. Esta é sustentada por um modelo “Value at Risk” que se baseia em dados de sinistros, dados de ameaças, relatórios do setor, dados de benchmarking, informações sobre segurança cibernética e experiência no mundo real.

A calculadora mostra que as perdas resultantes de crimes cibernéticos podem variar amplamente de acordo com a localização, a indústria e a receita da empresa; com custos a partir de 931 milhões de dólares para uma grande empresa do setor da saúde dos EUA, 4 milhões de libras para uma empresa média de transporte no Reino Unido, ou 134 mil euros para uma pequena empresa de produção da Europa.

Gareth Wharton, CEO da Hiscox Cyber e Diretor do Hiscox CyberClear Centre, acrescenta que a sua utilidade está em que “a maioria das organizações depende atualmente de dados para operar, mas é tradicionalmente muito difícil quantificar o valor desses dados”.

O Grupo Hiscox, tem sede nas Bermudas e conjuga negócios expostos a riscos elevados e empresas locais menos voláteis. Internacionalmente subscreve grandes empresas e resseguro através das divisões Hiscox London Market e Hiscox Re. A empresa está em momento de transição, depois de Richard Watson, há 33 anos na empresa e Chief Underwriting Officer se ter reformado, não estando ainda nomeado o seu sucessor.