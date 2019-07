Médis e ANF lançam projeto de deteção precoce de diabetes

Um projeto-piloto de deteção precoce de diabetes conduzido pela Médis e pela Associação Nacional de Farmácias (ANF) arranca a 1 de julho, em 14 farmácias de Gondomar. Sob o mote “É possível prevenir a diabetes… E viver com ela!”, os utentes do município terão acesso gratuito a um rastreio na farmácia que permitirá sinalizar pessoas com maior risco de diabetes tipo 2, refere um comunicado das duas entidades.

O projeto-piloto dirige-se a pessoas com idade igual ou superior a 45 anos e sem diagnóstico de diabetes e prevê que os casos de maior risco identificados tenham acesso a duas consultas médicas e exames complementares quando necessário, em prestadores da Rede Médis aderentes à iniciativa, para avaliação da sua saúde no que à diabetes respeita. De acordo com os promotores da iniciativa será fornecida informação sobre a doença a todos os participantes, assim como sobre estilos de vida saudáveis, como reforço da literacia em saúde e prevenção da diabetes.

“A diabetes é um dos maiores problemas de saúde pública do século XXI. A enorme prevalência torna urgente combater este flagelo através do diagnóstico precoce e de inovar no acompanhamento médico e farmacêutico da população em risco”, alerta o presidente da Associação Nacional das Farmácias, Paulo Cleto Duarte, citado no comunicado.

Pelo seu lado, o CEO da Médis, Eduardo Consiglieri Pedroso, também citado no comunicado, após referir o elevado número de pessoas afetadas pela doença, um cenário agravado pelo envelhecimento da população, classifica a o projeto como “uma iniciativa de responsabilidade social que visa sensibilizar, alertando para a temática, e atuar, permitindo a quem participe conhecer melhor o seu estado de saúde quanto à diabetes”. Consiglieri Pedroso acentua que a “prevenção e deteção precoce do risco são elementos chave para alcançar a redução da prevalência da doença”.

A Médis integra o grupo segurador Ageas, que ocupa a segunda posição no ranking do mercado de seguros nacional. A ANF reúne aproximadamente 2.800 farmácias, cerca de 95% das que existem no país.