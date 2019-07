Durante a sua intervenção no encontro realizado em Lisboa pela MetLife que juntou vários especialistas e players financeiros, João Freire de Andrade da Portugal Fintech, que diariamente lida com start ups e empresas consagradas, e projetos que nascem e morrem, partilhou a realidade que constata no terreno.

Da colaboração ou cooperação por iniciativa da regulação salientou a Finlab que associa Portugal Fintech com ASF, CMVM e Banco de Portugal para lidar com tecnologia. Como exemplo de pensar “fora da caixa” lembrou a Alibaba Asset Management que já é uma das maiores mundiais porque a aceitou de clientes tickets de 100 euros enquanto as gestoras de ativos tradicionais apenas admitem investimentos muito maiores por parte dos depositantes.

Em relação à velocidade das fintechs ser diferente das de seguradoras ou bancos salientou que as fintechs “têm de se adaptar aos ritmos de direção das empresas” e a “não complicarem em cima da regulação”.

Concretamente Freire de Andrade sistematizou os maiores obstáculos e que, segundo este especialista começam no acesso ao talento, com dificuldades de recrutar e reter quadros técnicos. A captação de investimento internacional já que em Portugal é difícil levantar mais de 1 milhão de euros de financiamentos, é outro tema essencial. Noutro campo as Fintech têm dificuldade na aproximação ao reguladores e, por vezes, no contacto com os incumbentes.

E como grande conclusão e sinal de alerta para quem com elas lida, João Freire de Andrade afirmou “as Fintech já não são empresas de miúdos”.