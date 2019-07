Contabilistas veem várias Vantagens no M Contabilidade

Dois contabilistas contam como tem sido trabalhar com o M Contabilidade. Érica Silvestre (ES) e Carlos Alberto Garcia (CAG) reconhecem várias vantagens na integração do portal online do Millennium bcp com o TOConline, uma plataforma de apoio aos contabilistas da Ordem dos Contabilistas Certificados

Érica Silvestre (ES), contabilista certificada e gerente do escritório de contabilidade Gomes e Silvestre – Contabilidade, Gestão e Consultoria (NIKOS Contabilidade), localizado no Montijo, Portugal

Carlos Garcia (CAG), contabilista certificado e sócio do escritório de contabilidade Garcia & Garcia, localizado em Flamengos, na Ilha do Faial, Região Autónoma dos Açores.

Como teve conhecimento do serviço M Contabilidade?

ES: Tive conhecimento do M Contabilidade do Millennium bcp através da newsletter da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) que recebo diariamente no meu e-mail.

CAG: Obtive conhecimento através das novidades profissionais que nos são remetidas todos os dias através da nossa Ordem [Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC)] via email. Posteriormente fui contatado pelo gerente do Millennium bcp da Horta, o Dr. Rui Melo, que nos fez uma explicação mais pormenorizada da plataforma.

De que forma a integração do portal do Millennium bcp com o TOConline alterou a rotina de trabalho? Que benefícios lhe trouxe esta solução?

ES: Todos os meses tínhamos uma listagem para conferir quais os clientes que tinham enviado os extratos bancários. Todos os meses enviam um email solicitando, para aqueles que ainda não o tivessem feito, o envio para dos extratos para a contabilidade. Mas nem sempre temos o retorno da informação atempadamente. O fato de podermos visualizar o extrato agiliza processos, elimina a cobrança aos clientes e ganhamos tempo.

CAG: O benefício é sem dúvida ter acesso diário ao extrato bancário, o que nos permite uma reconciliação diária.

O acesso diário ao extrato dos clientes veio facilitar a sua atividade? Quais as principais vantagens?

ES: Com certeza, facilita muito. A principal vantagem é podermos fazer consultas aos movimentos diários. Especialmente para as empresas que têm TPA, há um maior controlo dessas operações. Nesse ano houve uma alteração significativa na contabilidade por causa da implementação do SAF-T da contabilidade, o que fez com que houvesse maior pressão relativamente ao prazo em que os movimentos devem ser feitos. Podermos ter acesso ao extrato faz com que se cumpra o prazo de 90 dias estipulados pela lei, com muita tranquilidade.

CAG: Sim, facilita. A principal vantagem é não ter de esperar que chegue ao fim do mês para o cliente nos remeter o extrato bancário.

Qual a sua experiência em relação à funcionalidade de envio automático ao banco do processamento de salários e guias de imposto/TSU?

ES: Tem sido uma experiência positiva, especialmente para os clientes que abriram a empresa há pouco tempo e que se deparam com a necessidade de fazerem o pagamento à Segurança Social pela primeira vez. Temos muitos clientes brasileiros que não conhecem os procedimentos bancários em Portugal. Antes do M Contabilidade, enviávamos sempre um guião sobre como proceder ao pagamento da TSU. Agora já não é mais necessário, basta o cliente autorizar o pagamento.

CAG: Para nós é ótimo, pois o envio segue automaticamente para o cliente e já não perdemos tempo a ter de guardar os documentos para mais tarde enviar ao cliente via e-mail.

E quanto à funcionalidade de reconciliação bancária, o que tem a dizer?

ES: Enquanto reconciliação bancária, não tenho nada a dizer, porque nenhum dos clientes tem feito a geração do ficheiro SEPA para pagamento de fornecedores pelo TOConline. Por isso, como não utilizo, não posso dar a minha opinião. As reconciliações banco/contabilidade ainda são feitas com o auxílio do Excel, mas esperamos que no futuro próximo possam fazer-se automaticamente comparando os movimentos na contabilidade com os do extrato bancário.

CAG: A vantagem é que temos o extrato na hora, o que é muito bom para a reconciliação bancária. Como os clientes, na maior parte das vezes, não nos entregam os extratos junto com os documentos da contabilidade, desta forma podemos detetar atempadamente a falta de documentos.