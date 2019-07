Digital, do princípio ao fim

Portugal bateu o recorde de criação de empresas em 2018, com cerca de 45 mil novas empresas. Nos quatro primeiros meses de 2019, relativamente ao período homólogo, registou-se um acréscimo de 15,7% novas empresas, representando um claro caminho no Empreendedorismo em Portugal.

A criação de uma nova empresa exige aos Empreendedores, para além da ligação com Clientes e Fornecedores, com a Autoridade Tributária, com a Segurança Social, a necessidade de serviços de contabilidade prestados por um Contabilista Certificado bem como de uma Conta Bancária. Este ambiente levou a que o Millennium bcp criasse o serviço M Contabilidade, que facilita a vida dos seus clientes e dos Contabilistas Certificados, cujo desafio permanente é aumentar a produtividade com a automatização de processos.

Há também, nestas novas Empresas, um denominador comum: nasceram já num ambiente totalmente digital. Neste enquadramento é vital a democratização e o uso de processos digitais, no dia-a-dia de todos os interlocutores. A capacidade de gerir o negócio num mundo cada vez mais digital é inato para as Empresas constituídas recentemente, mas não deixa de ser um desafio para as todas Empresas já estabelecidas.

Integração, integração e integração:

o open banking já chegou

É neste ambiente digital que surge o M Contabilidade. Este é o primeiro serviço de integração na nova era do “Open Banking”* que liga de forma digital o site Millennium Empresas ao TOConline, plataforma da Ordem dos Contabilistas Certificados, desenvolvida pela fintech Cloudware, para apoio aos Contabilistas.

Atualmente, privilegiam-se processos cada vez mais automáticos, económicos e eficientes, e o novo serviço M Contabilidade vem dar resposta a esta necessidade ao permitir que Empresas e Contabilistas partilhem informação bancária de forma segura.

De forma complementar, o Millennium bcp está já a disponibilizar documentação técnica e apoio a entidades que operam no ecossistema das Empresas de forma a que possam integrar serviços bancários na sua proposta de valor.

Este novo serviço introduz no mercado vários benefícios para Empresários e Contabilistas.

O Empresário passa a poder acompanhar a evolução de receitas e despesas da sua Empresa no site do Banco, a efetuar o pagamento automático de salários, impostos e fornecedores preparados pelo seu Contabilista, além de garantir o acesso atempado à informação bancária ao seu Contabilista, entre outras vantagens.

O Contabilista, para todos os seus Clientes com conta no Millennium bcp, passa a aceder diariamente e de forma automática ao extrato destes, podendo efetuar a pesquisa simplificada de movimentos, bem como a reconciliação automática de todas as operações com origem no TOConline.

O M Contabilidade está disponível no site do Millennium bcp para Clientes empresariais que estejam registados no TOConline e que efetuem a respetiva associação.

* Nova diretiva de pagamentos (PSD2), que entrará em vigor a 14 de Setembro próximo.