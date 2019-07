Swiss Re coloca em bolsa a sua seguradora britânica

A Swiss Re, sediada em Zurique, vai listar no mercado principal da Bolsa de Londres a sua seguradora do ramo vida britânica, a ReAssure, para assegurar um quadro regulatório mais favorável e financiar a expansão da participada. A ReAssure ocupa a sexta posição no mercado britânico.

De acordo com a Reuters, as ações da ReAssure deverão entrar no mercado com uma cotação situada no intervalo entre 2,8 e 3,3 libras (entre 3,1 e 3,6 euros), com a capitalização bolsista a poder atingir entre 2,8 e 3,3 mil milhões de libras (entre mais de 3 e cerca de 3,6 mil milhões de euros).

A Swiss Re, que atualmente controla 75% da ReAssure, passará a deter menos de 50% do capital da seguradora britânica. Esta reforçou, antes de entrar em bolsa, a sua estrutura financeira, com uma entrada de capital em 481 milhões de libras (537 milhões de euros), o qual foi assegurado pelos acionistas, a Swiss Re e o grupo segurador MS&AD, na proporção das respetivas participações na empresa.