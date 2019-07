Fidelidade Sailing Challenge em três etapas

A seguradora Fidelidade patrocina mais uma edição da mítica Volta ao Algarve à vela, a Fidelidade Sailing Challenge, organizada pelo Ginásio Clube Naval de Faro.

O evento desportivo está voltado para a modalidade de vela cruzeiro e decorrerá entre os dias 18 e 20 de julho de 2019, dividindo-se em três etapas.

Ao patrocinar uma das mais importantes provas de vela cruzeiro a nível nacional, a Fidelidade procura salientar valores como a segurança, o dinamismo e o espírito de equipa, associados à sua marca.

Cada dia do evento corresponde a uma etapa, sendo que estas apenas diferem na localização estipulada para as regatas. A etapa que correspondente ao primeiro dia de prova tem início em Lagos e termina em Albufeira. No segundo dia de competição, os velejadores partem de Albufeira, e terminam o seu percurso na Ilha da Culatra. A última etapa da Fidelidade Sailing Challenge parte da Ilha da Culatra e termina em Tavira, onde se dá por concluída a 27ª edição desta iniciativa.