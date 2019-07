Médis reforça proteção oncológica

A Médis passou a incluir nas opções 2 e 3 do seu seguro uma proteção oncológica reforçada, a qual aumenta a proteção dos clientes com diagnóstico oncológico através da duplicação dos capitais de hospitalização e ambulatório, da cobertura de próteses e ortóteses para oncologia e serviços de assistência, reforço da linha Médis, para disponibilizar ajuda para esclarecimentos, gerir todas as necessidades e acompanhar de forma direta e pessoal os doentes oncológicos e ainda do reforço da literacia de saúde e prevenção, através da disponibilização de manuais.

Refira-se que, o caso da opção 3 do seguro Médis, os capitais tornam-se ilimitados. De acordo com um comunicado da Médis, “este reforço é uma resposta direta à dimensão que a doença oncológica tem na população portuguesa e é mais um passo da seguradora na concretização do compromisso de ser o Serviço Pessoal de Saúde dos Portugueses”.

“A incidência da doença tem aumentado e é urgente continuar a apostar no rastreio, prevenção e no reforço da proteção. Foi exatamente o que fizemos e isso é ser verdadeiramente um Serviço Pessoal de Saúde”, afirma o CEO da Médis, Eduardo Consiglieri Pedroso, citado no comunicado. Em 2018 surgiram 18 milhões de novos casos de cancro em todo o mundo, cerca de 60 mil só em Portugal. Nas próximas duas décadas é esperado um aumento de cerca de 60% a nível mundial na incidência do cancro.