Allianz compra seguros Auto no Brasil

A seguradora alemã Allianz apresentou uma proposta, não vinculativa, para a aquisição do negócio automóvel da SulAmérica, uma seguradora brasileira que tem uma quota de mercado de 9,6% no seu país tendo em conta o volume de prémios emitidos e é a quinta maior seguradora automóvel, dando cobertura a uma frota de mais de 1,6 milhões de veículos. O ramo automóvel valeu a esta seguradora uma receita de cerca de 160 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano.

Caso a transação se concretize a SulAmérica deverá concentrar o seu negócio nas áreas da saúde, odontologia, vida, produtos de reforma e gestão de ativos.

São domínios em que a SulAmerica tem investido, sendo que, em outubro de 2018, anunciou a aquisição da Prodent Assistência Odontológica por cerca de 335 milhões de euros.