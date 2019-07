Famílias da Zona Euro poupam (e investem) cada vez mais

A poupança das famílias na Zona Euro aumentou no primeiro trimestre do ano face ao homólogo, mas também na comparação com o anterior, comportamento acompanhado pelo investimento, revela o Eurostat.

No primeiro trimestre do ano, a taxa de poupança das famílias do euro subiu para os 12,6%, face aos 11,4% homólogos e aos 12,1% registados entre outubro e dezembro de 2018. Está em máximos desde o final de 2014.

Estes dados divulgados pelo gabinete estatístico europeu, bem como o Banco Central Europeu (BCE), referem-se apenas ao conjunto dos países Zona Euro, não havendo desagregação por país.

Em Portugal, de acordo com os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística, a taxa de poupança atingiu, no primeiro trimestre do ano, 4,5%, menos 0,1 pontos percentuais que nos últimos três meses de 2018.

Por seu lado, a taxa de investimento das famílias na Zona Euro fixou-se nos 9,3%, acima dos 9,0% homólogos e dos 9,2% do último trimestre de 2018.