FWD protagoniza maior aquisição de seguros na Ásia

O grupo FWD, uma seguradora apoiada pelo multimilionário de Hong Kong Richard Li, está quase a chegar a um acordo para adquirir as operações de seguro de vida do tailandês Siam Commercial Bank, segundo a Bloomberg, que cita fontes próximas do processo.

Após três meses de negociações, as partes estão a chegar a um acordo, o qual poderá ser anunciado em breve. Segundo as mesmas fontes, a unidade de seguros de vida do Siam Commercial Bank, poderá ser avaliada em cerca 3 mil milhões de dólares. Este valor torna a operação a maior aquisição de uma seguradora no sudeste asiático, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

Em março, as empresas admitiram ter chegado a um acordo preliminar sobre uma potencial parceria no domínio dos seguros de vida, tendo então encetado o processo negocial que deverá vir a culminar no processo de aquisição.

Um responsável do FWD escusou-se a tecer comentários sobre uma transação que ainda não foi concluída. Por outro lado, a Bloomberg não conseguiu contactar o vice-presidente executivo para comunicação externa do Siam Commercial.

O FWD tem vindo a comprar ativos de seguradoras por toda a Ásia. Há uns dias chegou a acordo quanto à compra da unidade de seguros de MetLife Inc. Hong Kong, um negócio que irá ajudar o FWD a aumentar sua presença na antiga colónia britânica. Em outubro, o grupo adquiriu o controlo do braço de seguros de Vida da Commonwealth Bank da Austrália, ou seja, o negócio de Vida indonésio e australiano, e um ano antes adquiriu a unidade nipónica de seguros de vida do American International Group, já depois de ter realizado outros negócios em Singapura e Vietname.

O FWD que gere ativos da ordem de 30 mil milhões de dólares e apoia-se no gigante segurador Swiss Re, contando com mais de três milhões de clientes espalhados por oito mercados asiáticos. Li, o filho do homem mais rico de Hong Kong, constituiu a empresa após gastar 2,1 mil milhões de dólares na compra, em 2013, das unidades de seguros e pensões do ING Groep em Hong Kong, Macau e Tailândia.