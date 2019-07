Comunidade empresarial lamenta a morte do presidente da AEP

O presidente da Associação Empresarial de Portugal faleceu esta quinta-feira vítima de cancro. Ao ECO empresários e velhos amigos dizem que o desaparecimento de Paulo Nunes de Almeida representa uma perda para o país e em especial para a comunidade empresarial.

Numa reação à sua morte, Nuno Botelho, Presidente da Associação Comercial do Porto (ACP), em comunicado enviado ao ECO, sublinha que foi “uma grande perda”, mencionando o contributo de Presidente da AEP para a região, para as empresas e para as instituições que representou.

“A cidade, a região e o país devem estar imensamente gratos a Paulo Nunes de Almeida, um homem que criou emprego e gerou valor. Na AEP, em particular, foi responsável pela reestruturação financeira e pela recuperação da sua operacionalidade e do seu potencial interventivo no tecido empresarial e na sociedade”, refere o presidente da ACP.

"É um homem que deixou uma marca muito grande tanto no tecido empresarial como no desportivo.” Manuel Serrão Empresário

Paulo Nunes de Almeida foi uma referência nacional tanto para o tecido empresarial como desportivo. Além de ser presidente da AEP era também presidente do Conselho Fiscal do FC Porto e da Futebol Clube do Porto – Futebol. Do universo empresarial, ao desporto, passando pela moda, Paulo Nunes de Almeida, deu o seu contribuído. Foi o primeiro presidente da Associação Têxtil de Portugal (ATP) e antes, enquanto esteve à frente dos destinos da Associação Nacional dos Jovens Empresários (ANJE) foi um dos promotores do Portugal Fashion.

Para Manuel Serrão, empresário desde sempre ligado ao mundo da moda, “a melhor homenagem que podemos fazer-lhe é o facto de ter desaparecido há meia dúzia de horas e toda a gente já saber e acima de tudo lamentar. É um homem que deixou uma marca muito grande tanto no tecido empresarial como no desportivo“, refere. Acrescentando que foi “um diplomata que nunca deixou de saber o que queria fazer”.

Empresários do Norte lamentam a perda do empresário

Carlos Palhares, CEO da MECWIDE, empersa da indústria metalomecânica, conta ao ECO que o Paulo Nunes de Almeida “fez um excelente mandato, nestes cinco anos, sempre muito focado na internacionalização e no interesse das pessoas, dos empresários e do país”. Salienta que “ajudou muito os empresários” e que foi “uma pessoa muito empreendedora”. “Estamos muito gratos pelo trabalho que desenvolveu e acima de tudo pelo que fez pelas PME do Porto e do norte”. Conclui que foi uma perda enorme para o tecido empresarial e que era uma referência tanto para a sua empresa como para muitas outras.

Para o diretor geral da Continental Portugal, Miguel Pinto, o falecimento do presidente do AEP é uma “perda inestimável para a classe empresarial e para o norte do país”. Fala de Paulo Nunes de Almeida como uma pessoa sempre focada em defender os interesses do tecido empresarial e que soube “escutar os empresários e levar as suas preocupações juntos dos nossos governantes”. Considera que enquanto presidente fez um “trabalho excecional” e lembra que foi uma figura importante na questão da aposta na “formação no tecido empresarial, especialmente nas PME, e na requalificação dos quadros”.

Luís Portela foi membro do conselho geral da AEP durante cerca de 15 anos e diz ao ECO que “foi um prazer” ter sido colega de Paulo Nunes de Almeida. Destaca que foi um “grande homem, um grande animador do associativismo português. Sério, honesto e sempre preocupado com o desenvolvimento económico do país”, conclui o chairman da Bial.

A Associação Portuguesa da Cortiça (APCOR) em comunicado, frisa que o presidente da AEP “foi um exemplo do que é servir sem pedir nada em troca. Focado no crescimento do país e sempre ao lado das empresas inspirou quem também faz parte do movimento associativo”. A associação ressalta ainda que a “APCOR e toda a indústria da cortiça vão recordá-lo sempre com admiração”.

"Foi um empresário determinado, dedicado e inteligente ao serviço da indústria, da exportação e da economia do Norte em geral. É uma grande perda.” Nuno Botelho Presidente da Associação Comercial do Porto

Nesta última homenagem, o presidente da Associação Comercial do Porto, Nuno Botelho, destacou ainda determinação, a dedicação e a inteligência do Presidente da AEP e deixa um apelo. “Há semanas, Paulo Nunes de Almeida desafiou-nos a todos a lutar pela regionalização, pela qual tanto se bateu. Devemos honrá-lo com essa missão”, conclui.