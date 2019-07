COSEC assina acordo de resseguro com EKF da Dinamarca

A COSEC, Companhia de Seguro de Créditos, assinou com a sua homóloga dinamarquesa, a EKF, um acordo quadro de resseguro que vai facilitar a participação conjunta de empresas dos dois países em várias áreas, em projetos conjuntos em mercados externos.

“Este acordo vem permitir projetos maiores e em mercados mais diversificados. Torna possível, por exemplo, que uma empresa portuguesa procure uma empresa parceira na Dinamarca para desenvolver um projeto noutros países. A COSEC segura a parte portuguesa do projeto; a EKF, a parte dinamarquesa”, explica a presidente do conselho de administração da COSEC, Maria Celeste Hagatong, citada num comunicado da seguradora.

O acordo foi assinado durante a conferência internacional que a COSEC organizou esta semana, em Lisboa, para assinalar os 50 anos. Maria Celeste Hagatong explicou à Lusa que ele “dá a possibilidade de trabalhar em projetos conjuntos em países de maior risco”.

O acordo permite a uma empresa portuguesa e outra dinamarquesa juntarem-se e beneficiar dos seguros de crédito fornecidos pelos dois países, tornando-se assim possível concorrer a projetos mais ambiciosos e com montantes mais avultados.

“Havendo um projeto grande, uma parte [das garantias] é dada pela ECA (Export Credit Agency) portuguesa, a ECA dinamarquesa dará à empresa do seu país, e haverá outras agências que poderão juntar-se porque este tipo de projetos geralmente envolve uma parte de construção, e é costume as agências internacionais juntarem-se” nestas condições, acrescentou Celeste Hagatong.

O acordo “permite às empresas poderem ter acesso a seguros de crédito de forma muito mais fácil” e, concluiu a responsável, é vantajoso para as empresas nacionais porque “muitas das empresas dinamarquesas não têm uma dimensão muito grande e são complementares aos setores que temos em desenvolvimento”.

A celebração deste entendimento segue-se a outros do mesmo formato já assinados pela COSEC com as suas homólogas de Itália, Espanha, Alemanha e Noruega.