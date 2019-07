Inapa tem “luz verde” da Alemanha para comprar a Papyrus

A Inapa já tem “luz verde” das autoridades alemãs para a avançar com a aquisição da Papyrus Deutschland, negócio que tinha anunciado em outubro. Espera, agora, concluir o negócio que fará do grupo líder na Alemanha, França e Portugal no prazo de um mês.

Em comunicado enviado à CMVM, a empresa revela que a “autoridade da concorrência alemã aprovou sem restrições a aquisição pela Inapa da Papyrus Deutschland GmbH & Co KG, subsidiária da OptiGroup AB dedicada à distribuição de papel para os segmentos gráfico e de escritório na Alemanha”.

“Neste momento, mostram-se cumpridas todas as condições a que se encontrava sujeito o contrato de compra e venda assinado em 24 de outubro de 2018 pelo que se estima que o fecho da transação ocorra nos próximos 30 dias”, sublinha.

“Esta operação reforçará a posição da Inapa no mercado, aumentando o volume de faturação do Grupo em mais de 50%, tornando-o assim no principal distribuidor de papel da Europa Ocidental. “Grupo passará a ter uma posição de liderança na Alemanha, França e Portugal“, remata.

A transação será paga parcialmente através da emissão de obrigações convertíveis pela Inapa. “No momento da emissão, os títulos serão, em caso de conversão total, convertíveis em 23% de todas as ações e direitos de voto na Inapa. “O valor final da aquisição está dependente das contas do mês de fecho da transação”, conclui a empresa.