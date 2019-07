PS quer mais deduções fiscais no IRS para o segundo filho

O Partido Socialista (PS) está preocupado com a demografia. Defende “a necessidade de aumentar a natalidade”, sendo que para esse objetivo avança com algumas propostas, sendo que a principal passa por propor mais deduções fiscais no IRS para o segundo filho, independentemente dos rendimentos do agregado.

“O PS quer incentivar o aumento do número de filhos, sobretudo do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro”. É nestes níveis que “existe o principal bloqueio”, diz João Tiago Silveira responsável pelo gabinete de estudos do PS e coordenador do programa eleitoral, ao Público (acesso condicionado).

A ideia do partido passa, por isso, por “aumentar os valores das deduções atuais”, uma alteração que, acredita, “pode dar resposta pública no domínio do aumento da natalidade”. Existe, atualmente, uma dedução de 600 euros para cada filho abaixo dos três anos e de 726 para cada filho acima dos três anos.

Esta proposta é apresentada num pacote em que constam também medidas no sentido de promover “a redução da precariedade no emprego”, o “combate à precariedade na habitação”, a “necessidade de recebermos bem quem quer trabalhar e viver em Portugal”, não esquecendo o envelhecimento da população. Nesse sentido, João Tiago Silveira aponta para o reforço do Serviço Nacional de Saúde.