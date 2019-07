Foi há cinco anos que a Uber chegou a Portugal. Para comemorar a data, a plataforma de transportes vai oferecer cinco anos em viagens a um utilizador. Os outros serviços do grupo, a Uber Eats e as bicicletas Jump, também vão ter direito a celebrações. Os motoristas também estarão de parabéns.

Quem viajar pela Uber entre os dias 4 e 15 de julho pode ganhar um prémio de 6.500 euros em créditos, o que corresponde a cinco viagens de cinco euros por semana durante cinco anos. Mas não basta fazer a viagem, já que terá também de publicar uma “story” no Instagram a completar a frase “Com 5 anos de viagens gratuitas, eu…”. Os detalhes do passatempo estão disponíveis no regulamento.

Nesta quinta-feira quem preferir escapar ao trânsito pode viajar gratuitamente com as bicicletas elétricas JUMP em Lisboa durante todo o dia até 20 minutos, das 7h00 às 24h00. Já para aqueles que quiserem encomendar comida não pagam a taxa de entrega de pedidos da Uber Eats durante o período de jantar, das 19h às 23h, em toda a cobertura do serviço em Portugal, com o código UBERPT5ANOS.

Cinco anos depois, a Uber quer “continuar a trabalhar com as cidades portuguesas”, diz a diretora de comunicação da Uber em Portugal, Mariana Ascenção, citada em comunicado. A operação no país “não teria sido possível sem uma vasta comunidade de motoristas, parceiros de entrega e restaurantes”, acrescenta.

Os motoristas, que já são oito mil em Portugal, não são assim esquecidos. Aqueles que “viajam desde 2014 com a aplicação de mobilidade vão receber créditos Uber como reconhecimento”. E há alguns que correm o país de lés a lés. A viagem mais longa foi de 800 quilómetros, começou em Lisboa, teve uma paragem pelo Algarve e terminou no Porto.