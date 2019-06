Uber Eats está a testar entregas de refeições com drones

Pedir uma refeição pela Uber Eats vai ser quase instantâneo, pelo menos é o que a empresa está a tentar. Estão a ser feitos testes para as entregas de refeições serem feitas com drones, evitando o trânsito. No futuro o objetivo é criar uma rede de táxis aéreos.

Os primeiros passos serão dados com testes para a primeira aplicação comercial de entrega de refeições em áreas urbanas de alta densidade, diz a empresa, em comunicado. “A entrega de refeições por drone vai aumentar as opções culinárias dos clientes e diminuir os prazos de entrega”.

O processo vai funcionar através do Elevate Cloud Systems, um sistema que vai rastrear e orientar todos os drones para descolar, voar e aterrar de forma independente. “Após o restaurante colocar a refeição no drone, a Elevate Cloud Systems notificará o parceiro de entregas Uber Eats mais próximo para ir ter com o drone ao local de entrega e garantir que os pedidos são recebidos e entregues em mãos ao cliente”, explica a empresa.

Mas as ambições são ainda maiores. No futuro, o objetivo vai ser tentar que os drones aterrem com segurança em cima de veículos estacionados, localizados próximos ao local de entrega, através de um QR Code. A última milha será feita pelo parceiro de entrega da Uber Eats.

“Temos trabalhado em estreita colaboração com a FAA para garantir que todos os requisitos e acima de tudo a segurança são respeitados”, diz Luke Fischer, diretor de operações da Uber Elevate. “A partir daí, o nosso objetivo é expandir as entregas com drones para que possamos oferecer mais opções, a mais pessoas com um simples toque no smartphone“.

No ano passado, a Uber e a cidade de San Diego receberam a proposta vencedora da Federal Aviation Administration (FAA) como parte do Programa Piloto de Integração (PPI) para testar este sistema. A fase inicial dos testes foi feita em San Diego, com a McDonald’s, mas será ampliada de modo a incluir outros restaurantes parceiros da Uber Eats no final deste ano.

Além disso, a informação gerada por estes testes vai ainda contribuir para a criação de uma futura rede de táxis aéreos da Uber Elevate.