Uber Eats já está disponível no Algarve

A Uber Eats está disponível a partir de esta quarta-feira no Algarve, informou a empresa em comunicado. A cobertura do serviço estará disponível nas cidades de Faro, Olhão, Loulé e Quarteira.

“Antes da época balnear, o Uber Eats chega à região do Algarve para entregar refeições dos restaurantes favoritos dos algarvios e turistas nas cidades de Faro, Olhão, Loulé e Quarteira”, refere a nota da empresa.

A Uber Eats alarga assim a sua oferta até 18 cidades de Portugal Continental, já que as quatro algarvias se juntam a Lisboa, Porto, Oeiras, Cascais, Amadora, Loures, Leça da Palmeira, Matosinhos, Almada, Seixal, Sintra, Coimbra, Braga e Setúbal. Segundo a Uber, o seu serviço de entrega de refeições ao domicílio já abrange “perto de 30% da população portuguesa“, para os quais estão disponíveis os menus de “mais de 1000 restaurantes”.

Para assinalar a entrada na região algarvia, a “Uber Eats em parceria com a Olá irá oferecer uma Olá Box por um custo total de 3 euros (inclui a taxa de entrega) das 16h às 18h”, com gelados, disponível a partir das lojas Olá presentes na aplicação.

A oferta “regular” da Uber chegou ao Algarve em junho de 2017 e e entrada da Uber Eats em Faro, Olhão, Loulé e Quarteira é apontado pela empresa como o “reforço do seu compromisso com Portugal e com os algarvios”.