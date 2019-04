O setor do táxi quer acompanhar a revolução que se vive nos transportes. Em resposta à chegada das plataformas de transportes de passageiros, a Associação Nacional de Transporte Rodoviário em Automóveis Ligeiros (ANTRAL) desenvolveu a Izzy Move, que começa a operar a partir desta terça-feira em Lisboa.

De acordo com a associação liderada por Florêncio de Almeida, que apresentou o projeto, a aplicação deverá chegar, durante as próximas semanas, ao Porto, Oeiras e Algarve. No final do mês, a Antral prevê que cerca de três mil viaturas disponham deste serviço.

Chamar um táxi da Izzy Move é, de maneira geral, muito semelhante a chamar um veículo da Uber ou da Bolt, por exemplo. O ECO explica-lhe, passo a passo, como é que funciona a aplicação dos taxistas:

Comecemos, claro, pelo download da aplicação. À semelhança das restantes está disponível nas plataformas App Store (para iOs) e, também, Google Play (para Android);

Para começar a utilizar a aplicação tem de se registar. O processo não demora mais do que três minutos, basta preencher o nome, e-mail, número de telefone e a palavra-chave que pretende usar. Depois, a Izzy Move vai enviar-lhe um e-mail de confirmação para o seu endereço eletrónico. O ECO registou-se na app e o recebimento do e-mail foi quase imediato.

Uma vez registado, a aplicação estará pronta para que a utilize quando quiser. Vamos, agora, ao processo de chamar um carro.

Para chamar uma viatura, o cliente começa por utilizar o GPS para identificar o ponto de recolha e selecionar o destino, tal como acontece nas outras plataformas de mobilidade;

Após a identificação, são apresentadas as estimativas de preço (e são mesmo apenas valores indicativos), que variam conforme a lotação do veículo, o horário e a necessidade de transportar bagagem;

O cliente deve, ainda, selecionar o modo como pretende pagar a viagem, podendo ser em dinheiro, multibanco ou cartão de crédito associado à app;

Com o pedido do cliente efetuado, o motorista recebe o pedido na aplicação e pode aceitar ou recusar a viagem. Caso aceite, o taxista indica, manualmente, o tempo estimado de chegada ao local onde se encontra o cliente;