O setor do táxi quer entrar na corrida dos serviços eletrónicos de transportes privados urbanos, competindo, lado a lado, com plataformas como a Uber ou a Bolt. Para isso, a Associação Nacional de Transporte Rodoviário em Automóveis Ligeiros (ANTRAL) desenvolveu a Izzy Move, que começa a operar em Lisboa a partir desta terça-feira.

Em breve, a app dos taxistas chegará, também, ao Porto, Oeiras e Algarve. Ao todo, no final do mês de abril, a ANTRAL prevê que haja um total de três mil viaturas a percorrer as estradas portuguesas.

A Izzy Move vem, assim, provar que o setor do táxi quer e está já a aderir aos ventos da mudança. Segundo a ANTRAL, trata-se de “uma ferramenta para dinamizar um setor que em nada está adormecido, pelo contrário. Está bem vivo e entende o conceito de smart cities“.

Florêncio de Almeida, presidente da associação e um dos protagonistas do braço de ferro entre taxistas e plataformas eletrónicas, considera que “hoje é um dia histórico”. “Estamos a modernizar e a inovar”, disse, durante a apresentação da Izzy Move, acrescentando que o setor do táxi tem de se adaptar a novas realidades.

No fundo, a plataforma funcionará de maneira semelhante à da Uber ou da Bolt. O cliente chama o carro através da aplicação, insere o destino da viagem, vê a estimativa do custo e aguarda pelo veículo. No final da viagem é que há alguns aspetos diferentes.

Uma espécie de Uber, apesar de algumas diferenças

Ao contrário das outras plataformas deste género, na Izzy Move é o próprio taxista que introduz, no final da viagem, o custo total da mesma. O taxista introduz na app o valor que o taxímetro apresenta e o cliente, por sua vez, deve aceitar o valor e, finalmente, pagar. Pelo menos para já, a Izzy Move vai funcionar desta forma.

Também o suplemento de chamada deverá permanecer, ainda que o presidente da ANTRAL afirme que “o objetivo é acabar com [ele]”.

