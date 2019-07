BCP corrige ganhos. Lisboa segue quedas da Europa

Após dois dias a subir, a bolsa de Lisboa faz uma pausa. O PSI-20 está em queda, em linha com o desempenho dos pares europeus, com a desvalorização do BCP, isto depois dos fortes ganhos recentes. A energia impede uma descida mais expressiva do principal índice do mercado nacional.

O PSI-20 iniciou a última sessão com uma subida ligeira, mas rapidamente passou para “terreno” negativo, recuando 0,2% para 5.200 pontos, seguindo assim o comportamento das restantes praças europeias. Na Europa, ainda assim, as descidas são mais ligeiras, com o Stoxx 600 a ceder escassos 0,01%.

“Tal como na Europa, os investidores nacionais irão aguardar pela publicação dos indicadores do mercado laboral nos

EUA”, antecipava já o BPI no seu diário de bolsa antes da abertura do mercado, referindo-se ao relatório do emprego que pode servir de guia para o antecipado corte de juros da Fed.

Em Lisboa, o BCP está a ser determinante para o comportamento negativo ao recuar 0,49% para 28,47 cêntimos, isto depois de várias sessões marcadas por ganhos à boleia de sucessivas notas de investimento positivas para o banco.

A pesar no índice estão também outros “pesos pesados”, casos da Jerónimo Martins, que cede 0,39%, e da Galp Energia, que regista uma queda de 0,41% para 13,275 euros.

A impedir uma queda mais expressiva estão os restantes títulos do setor da energia, como a EDP e a EDP Renováveis. A elétrica liderada por António Mexia soma 0,32% para 3,42 euros, já a empresa de “energias verdes” ganha 0,43% para 9,24 euros.