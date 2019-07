Bolsa de Lisboa cai pelo segundo dia com pressão da EDP

A bolsa nacional iniciou a semana com o pé esquerdo e o PSI-20 a perder pela segunda sessão consecutiva e em linha com os pares europeus. O índice bolsista lisboeta está a ser pressionado pelo deslize dos títulos do universo EDP.

O PSI-20 arrancou a desvalorizar 0,35%, para os 5.174,55 pontos, com a maioria dos títulos em terreno negativo. O índice bolsista nacional acompanha o rumo dos pares europeus que dão seguimento às perdas da Ásia, num dia em que se atenuam as expectativas de uma descida abrupta dos juros nos EUA após dados do emprego positivos na maior economia do mundo. O Stoxx Europe 600 arrancou a semana a perder 0,12%.

Em Lisboa, os títulos do universo EDP sobressaem pela negativa, com perdas em torno de 0,5%. As ações da EDP deslizam 0,5%, para os 3,364 euros, enquanto as da EDP Renováveis perdem 0,44%, para os 9,08 euros.

Antes da abertura da bolsa, a EDP Renováveis comunicou à CMVM que celebrou um contrato de 20 anos para a venda de energia eólica no Brasil.

A contribuir para o recuo da praça lisboeta está ainda a Nos, cujos títulos desvalorizam 0,52%, para os 5,74 euros.

Em alta, destaque para a Galp Energia, que vê as suas ações somarem 0,45%, para os 13,36 euros, em linha com as cotações do petróleo nos mercados internacionais. O preço do barril de brent avança 0,26%, para os 64,40 dólares no mercado londrino.

(Notícia atualizada às 8h22 com mais informação)