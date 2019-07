O presidente do PSD, Rui Rio, já escolheu o substituto de Castro Almeida na vice-presidência do partido. José Manuel Bolieiro, presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, foi escolhido para o cargo revela um comunicado divulgado pelo PSD no domingo à noite.

“José Manuel Bolieiro é a partir de agora o novo Vice-Presidente do PSD, substituindo no cargo Manuel Castro Almeida”, adianta a nota que surgiu poucas horas depois de Manuel Castro Almeida ter confirmado ao Público ter renunciado ao cargo de vice-presidente do PSD a 20 de junho.

José Manuel Bolieiro, licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, é presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, desde 2012.

De acordo com a nota à imprensa do PSD, para além de edil de Ponta Delgada, Bolieiro é também presidente do conselho de administração da Associação de Municípios da ilha de São Miguel, membro da assembleia intermunicipal da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, membro do conselho diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses e, em representação desta, integra ainda o Conselho Nacional de Educação.

Foi ainda deputado à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (1998-2009) e exerceu funções de presidente do Grupo Parlamentar do PSD na Região Autónoma. Foi secretário-geral do PSD/Açores entre 1997 e 2005 e vice-presidente desta estrutura.

Bolieiro passa, assim, a integrar a direção de Rui Rio como Vice-Presidente, juntando-se a Nuno Morais Sarmento, David Justino, Salvador Malheiro, Elina Fraga e Isabel Meirelles.

A renúncia de Castro e Almeida surge depois de este ter revelado, por diversas vezes, a Rui Rio o seu descontentamento face ao rumo do partido, antes até das eleições europeias de 26 de maio.

Fonte próxima da direção do PSD disse à Lusa que o antigo autarca deixou de comparecer às reuniões da Comissão Permanente e da Comissão Política Nacional há cerca de um mês e que, perante esta situação “insustentável”, foi proposto a Castro Almeida que fosse feita a sua substituição de uma forma menos prejudicial ao partido a três meses das eleições.

No entanto, segundo a mesma fonte, a resposta a esta proposta “coincidiu” com a publicação da notícia deste domingo no Público, pelo que o ex-vice-presidente deveria ser substituído em breve, embora qualquer novo nome da equipa dirigente social-democrata tenha de ser ratificado em Conselho Nacional, que ocorrerá no final de julho.

Esta é a segunda baixa na direção de Rui Rio desde a sua eleição em Congresso em fevereiro de 2018, mas a primeira a dever-se a divergências políticas.