A concessão de crédito para a compra de casa continua a bater máximos apesar do travão do Portugal. No total foram 927 milhões de euros em financiamento com esse fim nesse mês, o valor mais elevado desde junho de 2018, um mês antes da entrada em vigor do travão ao crédito por parte da entidade liderada por Carlos Costa.

De acordo com dados divulgados pelo Banco de Portugal, nesta terça-feira os bancos concederam 927 milhões de euros em empréstimos para a aquisição de casa, em maio, um disparo de 123 milhões de euros face aos 804 milhões que tinham sido concedidos em abril.

Essa subida acontece após um período marcado por uma redução gradual dos montantes do financiamento para a compra de casa. Há quatro meses seguidos que se observava a redução desses montantes, uma tendência que começava a ser interpretada como a incorporação da medida macroprudencial do Banco de Portugal que recomendou aos bancos que tivessem em conta três tipos de limites na hora de dar crédito com vista a prevenir situações de sobreendividamento.

Crédito da casa acelera em maio

Fonte: Banco de Portugal

O valor observado em maio não só inverte esse sentido, como é o mais elevado desde a entrada em vigor da recomendação, a 1 de julho do ano passado. Fica próximo dos 990 milhões registados em junho de 2018, o mês anterior à implementação da medida. Em termos homólogos seria ainda necessário recuar até maio de 2008 para assistir a um valor mais elevado.

Contudo, o acréscimo dos níveis de concessão também chegou às restantes finalidades de crédito às famílias. Em crédito ao consumo, também alvo da medida macroprudencial do Banco de Portugal, foram concedidos 435 milhões de euros em maio, um aumento de 72 milhões de euros face aos 363 milhões disponibilizados no mês anterior, e o valor mais elevado desde junho de 2006.

Já os empréstimos com outros fins ascenderam a 178 milhões de euros, em maio. Ou seja, mais 19 milhões quando comparados com os 159 milhões de euros concedidos em abril.

Conjuntamente, em maio, os bancos concederam 1.105 milhões de euros em crédito às famílias, sendo que no acumulado do ano, o valor total já ascende a 4.907 milhões de euros.

(Notícia atualizada às 11h45 com mais informação)