O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, ainda não conseguiu garantir apoio para governar sozinho. Depois de mais uma reunião entre Sánchez e Pablo Iglesias, líder do Unidas Podemos, que se provou inconclusiva, a convocação de eleições legislativas antecipadas é cada vez mais um cenário possível.

O PSOE venceu as eleições mas não obteve a maioria, o que significa que tem de acordar com os outros partidos uma solução que permita a governação. Já no rescaldo das votações o partido liderado por Sánchez sinalizava que queria governar sozinho. Mas o Podemos ainda não aceitou esta solução, exigindo um lugar no Conselho de Ministros, adianta o El País (acesso livre, conteúdo em espanhol).

“O que Espanha precisa é de um Governo de coligação de esquerda e esperamos convencer o PSOE a tornar sua posição mais flexível e aberta a uma posição integral de Governo”, expressou Iglésias à saída da reunião. “A abordagem de que o Governo tem que ser de um único partido vai em direção contrária ao que os cidadãos votaram“, reiterou.

Já o PSOE, no fim da reunião que disse não ter sido bem-sucedida, acusou Iglésias de estar “mais preocupado com os nomes do Conselho de Ministros do que com as políticas a serem desenvolvidas”.

A investidura de Sánchez, marcada para 22 e 23 deste mês, ainda não está assim garantida e tudo aponta para que seja rejeitada, abrindo a porta a eleições legislativas antecipadas.